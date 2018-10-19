Лукашенко хочет научить молодежь "разговаривать с оружием"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию во время каникул. Он напомнил, что студентам предоставляется отсрочка от службы в армии. Но и после окончания вуза молодые люди ищут способы, как откосить.

"Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься", — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, любая "девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил". Поэтому все должны "понюхать этот порох". Как сообщает "Интерфакс", Лукашенко предложил, чтобы на каникулах после первого курса студенты получали начальную военную подготовку, после второго — осваивали военную специальность, в зависимости от того, чем занимаются в вузе: "Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать".

Продолжить армейские сборы можно на следующих курсах. Так молодые люди фактически побывают в армии без отрыва от учебы. А после окончания института человек еще три месяца будет служить офицером и готовить молодежь.

"Мужик должен уметь разговаривать с оружием, — уверен глава Белоруссии. — В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать".

Вместе с тем белорусский лидер заметил, что такое решение пока не принято, и прорабатываются различные варианты борьбы с уклонистами.

Ранее Лукашенко заметил, что в стране слишком много тех, кто не служил в армии: 80 процентов тех, кто должен служить, находятся "в отсрочке" на законном основании. По его мнению, белорусы вымирают как мужики.