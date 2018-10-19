Стритрейсер Давидыч получил срок за махинации со страховками

Основатель портала Смотра.Ru, стритрейсер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч приговорен к 4 годам и 8 месяцем заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы

Как уточняет "Интерфакс", Китуашвили будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Эрик Китуашвили был задержан и отправлен под арест в феврале 2017 года по делу о мошенничестве. Установлено, что в составе организованной группы он инсценировал хищение четырех машин, а после по подложным документам получил деньги от страховых компаний. Ущерб от этих действий оценили в более 8 миллионов рублей.