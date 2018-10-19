В США пес выжил, проведя два дня под завалами здания

Житель Филадельфии Хосе Гонсалес едва не поседел, узнав, что на его 16-летнего питбультерьера по кличке Мэджик, обрушилась кирпичная стена. Мужчина вызвал рабочих для разбора завалов. Пса удалось найти только через два дня. К счастью, он оказался жив, сообщает NBC.

Стена, которая рухнула на несчастную собаку, была высотой с трехэтажный дом. Она обрушилась прямо на двор и припаркованную рядом машину.

Изначально хозяин Мэджика попытался самостоятельно пробиться через обломки стены, однако вскоре понял, что самостоятельно ему эту проблему не решить. Американец вызвал рабочих, но и те не смогли оперативно помочь мужчине.

"В какой-то момент я уже смирился с тем, что моего пса больше нет", — рассказал Гонсалес.

Обнаружить собаку удалось, только когда во двор американца приехала тяжелая техника. Внезапно в груде обломков кто-то зашевелился. Это был Мэджик. Мужчина признался, что в этот момент он поверил в бога.

Пес явно получил ушибы, но дышал. Его завернули в полотенце и отвезли к ветеринару. В настоящий момент жизни Мэджика ничто не угрожает.