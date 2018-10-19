Российские десантники рассчитывают получить новую пушку к 2020 году
Обновленное самоходное противотанковое орудие "Спрут-СДМ1" отправится на государственные испытания уже в ближайшем декабре. Тестирование займет примерно год, поэтому в Воздушно-десантные войска России боевая машина должна начать поступать в 2020 году, заявил агентству РИА Новости главком ВДВ Андрей Сердюков.
Сейчас у десантников есть предыдущая версия – "Спрут-СД". По данным из открытых источников, "СДМ-1" сможет использовать те же снаряды, что и танки Т-72 и Т-90. Кроме того, новая боевая машина получила современный прицел "Сосна-У" со встроенным тепловизором, который позволяет "Спруту" находить и уничтожать цели в любое время суток.
Вес базовой версии самоходки – всего 18 тонн и ее можно высаживать с самолета на парашютах. По шоссе "Спрут" разгоняется до 70 километров в час, а плавает со скоростью не больше 10 километров в час.
Основное орудие боевой машины – 125-миллиметровая танковая пушка с системой автоматического заряжания. Она способна выдавать до 7 выстрелов в минуту.
Однако крупнокалиберное орудие весит слишком много для авиадесантируемой техники, поэтому защитой пришлось пожертвовать. Лобовая броня "Спрута" выдерживает попадание из тяжелого пулемета калибром 12,7 миллиметра. Борта самоходки способна остановить только пули легкого стрелкового оружия и осколки.
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