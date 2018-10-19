Очевидец снял на видео развалины на месте взрыва в Гатчине

Сегодня в Гатчине произошел взрыв на заводе, производящем пиротехнические изделия.

Очевидец снял на видео последствия взрыва. По предварительным данным из-под обломков вытащили двух человек в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, под завалами могут находиться еще 4 человека.