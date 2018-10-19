Заключенный сломал нос пытавшемуся вывести его из ШИЗО конвоиру

Дополнительные 12 лет в колонии может получить уже осужденный мужчина за нападение на сотрудника колонии в Кировской области, сообщило региональное управление СКР. Нательная камера зафиксировала агрессора.

Обернувшийся новым уголовным делом инцидент произошел 2 октября в поселке Лесном Верхнекамского района. Находившийся в штрафном изоляторе мужчина отказался подчинятся требованиям конвоиров и ударил одного из них кулаком по лицу, сломав ему нос. Своего он добился — остался в изоляторе, но совсем ненадолго, ибо вскоре давал показания.

По статье "Опасное для здоровья насилие против сотрудника колонии" мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.