Взрыв в Гатчине: двое погибших, столько же раненых

В результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине погибли два человека, еще один продолжает оставаться под завалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Еще два человека получили травмы.

Взрыв на заводе, который занимается производством пиротехники, прогремел вечером 19 октября. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что земля под ногами затряслась.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города, обрушилось кирпичное здание 50 на 150 метров. Таким образом, площадь обрушения составляет 7500 квадратных метров.

После взрыва оказались завалены железнодорожные пути, но движение в направлении Луги не останавливалось. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги, был задержан один пригородный поезд.

Представитель МЧС РФ Тимур Хикматов заявил телеканалу "Россия 24", что опасности для жилых домов, расположенных рядом с местом взрыва, нет.