Станция "Савеловская" Большого кольца метро уже достраивается

Новую станцию Большой кольцевой линии московского метро "Савеловская" откроют до конца года. Остались отделочные и монтажные работы. Раньше, чтобы поехать на восток или запад, нужно было сначала добраться до центра. Скоро благодаря второму кольцу такой необходимости не будет. А еще "Савеловская" превратится в большой транспортно-пересадочный узел.

На строящейся станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро заработал первый эскалатор. Он довольно длинный, потому что станция — так называемого глубокого заложения. Поезда здесь будут ходить на глубине 64 метра.

На платформе уже монтируют рельсы, в вестибюле — пилоны, пол и потолок облицовывают серым камнем под цвет ветки метро, с которой соединится новая "Савеловская". Изюминка станции — так называемые чугунные тюбинги: технический каркас тоннеля, но декоративно оформленный.

"Будут покрашены приятным цветом и закрыты стеклом, и будет архитектурная подсветка. То есть, люди будут видеть, из чего, собственно, состоят тоннели метрополитена", — рассказал начальник отдела строительного контроля компании-подрядчика Дмитрий Шершов.

Станция станет важной частью крупнейшего столичного проекта — Большого кольца метро. Благодаря ей на ветке заметно уменьшится время прибытия поездов. Буквально за пять минут отсюда можно будет доехать до "Петровского парка" на зеленой ветке, а дальше — до "Делового центра", "Солнцева", а в перспективе — и прямиком до аэропорта Внуково. Кроме того, "Савеловская" превратится в пересадочный узел вместе с вокзалом и наземным транспортом.

"Пассажиропоток, который будет на этом транспортном узле, составит около 300 тысяч пассажиров в сутки. Улучшит движение, транспортное сообщение пяти московских районов, разгрузит серую ветку метро", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Самые сложные работы позади — осталось завершить отделку и установить инженерные системы. Достроить новую станцию Большого кольца метро планируют до конца этого года.