У мурманчанки за долги изъяли 82 истощенных шпица

К жительнице Кольского района Мурманской области, задолжавшей больше 900 тысяч рублей и из них больше полумиллиона – по кредитам, нагрянули судебные приставы.

В небольшом помещении они обнаружили 82 собак породы шпиц, которые содержались в антисанитарных условиях.

Животные были истощены и неухожены, сообщили РИА Новости в управлении ФССП по Мурманской области.

Поскольку женщина не спешила возвращать долги и скрывалась от приставов, собак, каждая из которых стоит примерно 5 тысяч рублей, арестовали.

Шпицев отправили в центр временного содержания. Там им пытаются оказать помощь и осуществляют необходимый уход за собаками.

Если через 10 дней хозяйка собак не погасит задолженность, то все ее арестованное имущество, в том числе и собаки, будут подвергнуты процедуре принудительной реализации.