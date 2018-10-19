Трагедия с поездом в Индии унесла не менее 30 жизней

На северо-западе Индии поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике. Погибли, как минимум, 30 человек. ЧП случилось в окрестностях города Амритсар, штат Пенджаб.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, число жертв аварии может увеличиться, так как в момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 500 до 700 человек, которые наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны (один из персонажей эпоса "Рамаяна").

На месте крушения работает полиция и спасатели. Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.