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Экология 31 минута назад
The Ocean Cleanup в деле: новая система приступила к ликвидации Большого тихоокеанского мусорного пятна
В 2013 году голландец Боян Слат основал проект The Ocean Cleanup, в рамках которого инженеры должны были разработать инновационную систему очистки океана от пластика.
Его главной целью стала ликвидация Большого тихоокеанского мусорного пятна (также известного как Восточный мусорный континент и Тихоокеанский "мусороворот"). Фактически это гигантская свалка, плавающая на поверхности Тихого океана и состоящая из пластика и других бытовых отходов, которые течения собрали в северной части океана.
На днях участники амбициозного проекта по решению масштабной проблемы загрязнения морской среды сообщили о том, что их система "готова к бою": установка оборудования завершена.
Очищать воду от мусора предстоит устройству под названием System 001. Это барьер длиной 600 метров, состоящий из пластиковых труб.
На воде он принимает U-образную форму и выпускает огромную сеть, прикреплённую к нижней части труб, на глубину около трёх метров.
Чтобы собрать больше данных о "противнике", с 2016 года участники научно-исследовательской организации Ocean Cleanup Foundation изучали Тихоокеанский "мусороворот". Они проводили экспедиции по сбору данных с самолётов, оснащённых лидаром и инфракрасными датчиками, а также анализировали сведения, поступающие от проплывающих судов.
В результате учёные установили, что Восточный мусорный континент в 16 раз больше, чем предполагалось ранее, а также на 46% массивнее. По приблизительным оценкам, сегодня он содержит порядка 80 тысяч тонн пластика (около 1,8 триллиона частиц), и эти отходы суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных километров (если мерить странами, то его можно приравнять к трём Франциям).
Оказалось, что около 92% отходов представляют собой крупные объекты, остальные 8% приходятся на микропластик.
Также было установлено, что большую часть мусора в регион, расположенный между калифорнийским побережьем и Гавайскими островами, приносят воды Северо-тихоокеанской системы течений.
Все эти данные были важны для верных расчётов и установки плавучего барьера.
Поскольку основная его часть располагается на поверхности воды, то на скорость его передвижения будет влиять не только течение, но также волны и ветер. Между тем пластиковые отходы путешествуют в толще воды, полагаясь на одно лишь течение. Поэтому "сачок" будет передвигаться быстрее и таким образом сможет собрать больше мусора, поясняют специалисты.
Планируется, что захваченные сетью отходы будут регулярно транспортировать на сушу и перерабатывать.
Также отмечается, что никакой опасности для морских обитателей сам барьер не представляет. Впрочем, на тот случай, если животное не сумеет самостоятельно выпутаться из сетей, систему оснастили фонарями, камерами и датчиками для обнаружения столкновений.
Прежде чем установить барьер на положенном месте, команда в течение двух недель тестировала его у побережья Калифорнии. Инженеры убедились, что система способна удерживать нужную форму и автоматически подстраиваться под направление ветра, чтобы "переориентироваться" по мере необходимости.
Сделать выводы об эффективности новой разработки можно будет, когда учёные оценят объёмы собранного мусора и скорость очистки морских вод.
Впрочем, это лишь начало масштабной миссии по улучшению экологической обстановки в океане. Боян Слат и его команда намерены в течение ближайших двух лет развернуть "флот" из 60 подобных систем. Согласно подсчётам, таким образом на ликвидацию половины отходов Тихоокеанского "мусороворота" уйдёт около пяти лет.
Напомним, что ранее австралийские сёрферы создали плавучий бак, который очищает воду от мусора и нефтяных пятен у берегов. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что пластик, выловленный из океана, можно превратить в дизельное топливо и даже в солнцезащитные очки. Некоторые компании перерабатывают отслужившие своё полимеры в спортивную обувь и различные аксессуары. Тем временем исследователи ищут способы создать биоразлагающийся и при этом достаточно дешёвый в производстве пластик, который саморазрушается под воздействием естественных факторов.
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