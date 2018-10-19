"Авангард" разрушен взрывом на 30 процентов

Пиротехнический завод "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области, где 19 октября в 16:40 мск произошел взрыв, разрушен на 30%, пострадали производственные помещения.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин.

По его словам, площадь разрушения производственных зданий составляет 1200 квадратных метров.

Польшин подчеркнул, что кроме возгорания трех автомобилей, которые были быстро потушены, пожара на заводе нет.

В свою очередь, по информации пресс-службы Ленинградского правительства, при взрыве на заводе пиротехники погибли два человека, трое пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое отпущены по домам.