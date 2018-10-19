Госдеп заявил, что Москва делает недостаточно для реализации "Минска"

Россия прилагает недостаточно усилий для выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявила во время брифинга в Киеве заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдис. Также она сказала, что американские власти надеются, что конфликт в регионе скоро закончится.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал все минские договоренности профанацией, сообщает РИА Новости. В свою очередь полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Наталья Никонорова отметила, что это демонстрирует соответствующее отношение киевских властей к минскому процессу.

Спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер по вопросам Украины считает, что ввод миротворцев в Донбасс – это лучший способ обеспечить реализацию минских договоренностей. По его словам, эту идею поддерживает Киев и нормандская четверка, и "только Россия все блокирует". В ответ на это в российском МИД сказали, что такие заявления Волкера направлены на разрушение минских договоренностей.