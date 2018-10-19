Медведев рассказал о потерях ЕС от санкций и возможного отказа от российского газа

Общий объем потерь ЕС от санкций против России составляет около 100 миллиардов евро. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул глава российского правительства, "санкции замедляют развитие, но не только Российской Федерации, на нас они, конечно, сказываются тоже, но и Европейского союза, они бьют по всем".

"Для нас все эти санкции — это не вопрос жизни и смерти, — цитирует Медведева РИА Новости. -​​. Второе: не мы все эти санкции начали, и не нам прекращать их действие".

Кроме того, добавляет "Интерфакс", глава правительства обсудил в Брюсселе с канцлером Германии Ангелой Меркель риторику США относительно газопровода "Северный поток-2". Любой сжиженный природный газ из США при поставках в Европу будет на 40% дороже российского, заявил он.

Премьер-министр России особо подчеркнул, что они с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем обсудили экономическое и политическое взаимодействие между странами, и подчеркнул, что Россия так же, как и Бельгия, открыта к такого рода взаимодействию.

По итогам переговоров стало ясно, что Бельгия хотела бы не допустить дальнейшей эскалации отношений Евросоюза с Россией. Как заверил премьер Бельгии Шарль Мишель, напротив Бельгия пытается найти точки соприкосновения.

Российско-бельгийские переговоры состоялись на полях форума "Европа-Азия" (АСЕМ).