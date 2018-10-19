Премьер-лига. Влашич и Чалов принесли ЦСКА победу над "Анжи"

Матчем в Каспийске между махачкалинским "Анжи" и столичным ЦСКА стартовал 11-й тур чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Матч был под угрозой срыва из-за сложного финансового положения хозяев, но состоялся. Гости выиграли со счетом 2:0.

Футболистам "Анжи" уже долгое время не платят зарплату и вообще финансовая ситуация в главной команде Дагестана оставляет желать лучшего. Незадолго до игры с ЦСКА в Интернете появились слухи, что махачкалинцы могут не выйти на матч. Но в итоге футболисты остались спортсменами, несмотря на существующие проблемы.

Игра получилась довольно ровная, но в итоге все решило более высокое мастерство главных армейских исполнителей. В первом тайме гол на счету новичка ЦСКА хорвата Влашича, который вновь подтвердил свои лидерские качества. А второй мяч провел Чалов, откликнувшись на точный пас Фернандеса.

ЦСКА после победы на время переместился в тройку лучших команд премьер-лиги, набрав, как и "Краснодар", 19 очков. Выше только "Зенит" с 25-ю турнирными баллами. Но конкуренты армейцев свои матчи 11-го тура пока не сыграли.