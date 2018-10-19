МВФ и Украина договорились на 2,8 миллиарда SDR

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договорённостей с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиардам долларов.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в МВФ.

Подчеркивается, что новый транш даст Украине доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица Международного валютного фонда, эквивалентно 3,9 миллиардам долларов США).

По мнению представителей МВФ, данная сумма придаст Украине экономическую устойчивость в 2019 году.

В сообщении международной кредитной организации отмечается, что Представители МВФ и правительства Украины договорились об условиях экономической политики для запуска нового соглашения stand-by, которое рассчитано на 14 месяцев.

Отмечается, что новое соглашение заменит договоренности в рамках программы расширенного финансирования, которая была одобрена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года.

Stand-by – кредит, который с 1952 года предоставляется странам-членам Международного валютного фонда.

Соглашения о резервных кредитах (Stand-by Arrangements) , или соглашения о расширенных кредитах (Extended Arrangements) предполагают, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в любое время, в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий.

В современных условиях главным назначением кредитов stand-byявляется кредитование макроэкономических стабилизационных программ, осуществляемых странами-членами. Кредиты обычно предоставляются на срок 12-24 месяцев. Покупки иностранной валюты, совершенные на основе соглашения stand-by, должны быть погашены в течение двухлетнего периода.