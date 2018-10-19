Президенты России и Узбекистана провели прорывные переговоры в Ташкенте
Строительство первой в Центральной Азии атомной электростанции, совместное производство оружия, геологоразведка и даже план создания радиоастрономической лаборатории. Это лишь некоторые итоги визита Владимира Путина в Узбекистан. Переговоры, которые прошли в Ташкенте, для истории двусторонних отношений стали поистине прорывными. Фактически Москва и Ташкент составили детальный план сотрудничества на десятилетия вперед, который касается и земных недр, и космических высот.
Как и отношения с Россией, рецепт узбекского плова не меняется веками: 150 килограммов баранины, столько же моркови, лука и риса. Праздничный, в огромном казане — готовят по особым случаям. А сегодня — как раз такой. Президенты России и Узбекистана дают старт новому грандиозному проекту — первой в регионе атомной станции.
Площадка будущей АЭС — между Ташкентом и древним Самаркандом. Новые рабочие места, заказы (это касается и российских предприятий), дешевая электроэнергия. Первый из двух энергоблоков, что возведут российские атомщики, даст первые киловатты уже в 2028-м.
"При возведении АЭС будут применяться наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надежные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования", — отмечает президент РФ.
Это событие здесь уже назвали эпохальным. Вот и статус визита Владимира Путина — высший, государственный, когда каждая деталь имеет значение. Гимны России и Узбекистана на красной ковровой дорожке, почетный караул. Еще до начала официальных переговоров Путин и Мирзиеев что-то оживленно обсуждают. Во дворце Коксорой они снова скажут и про дружбу, и про взаимовыгодное сотрудничество. Их не измерить в цифрах. Но можно попробовать.
"Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к 9 миллиардам долларов, — констатирует Владимир Путин. — Но я считаю, что это только начало. В Узбекистане зарегистрировано более одной тысячи предприятий с участием капитала из России. Условия, которые президентом Мирзиеевым создаются для работы российских экономических операторов, дают основания полагать, что это тоже только первые шаги к совместной работе".
Новую экономику не построить и без новых кадров. Для этого — совместные научные программы. И филиалы российских вузов. Институт стали и сплавов. Ядерный университет. МГИМО. Русский язык и культура — то, что здесь неизменно ценят.
"С целью более широкого приобщения населения, прежде всего молодежи, к лучшим произведениям русской литературы, мы планируем издать на узбекском языке 100-томное собрание "Шедевры русской классики", — рассказывает президент Узбекистана.
"Я одинаково мыслю по-русски и по-узбекски и стараюсь передать эту любовь к русскому языку своим ученикам", — добавляет учитель русского языка Надира Бабаджанова.
Неудивительно, что многие выпускники едут учиться в Россию. Только сейчас — 25 тысяч студентов. Но тесная кооперация — это, прежде всего, сельское хозяйство. "Зеленый таможенный коридор" дал зеленый свет узбекским овощам и фруктам. В этом году товарооборот вырос на треть, превысив 6 миллиардов долларов. И это прорыв!
Экономическое сотрудничество России и Узбекистана давно вышло за рамки исключительно торговых отношений. Промышленное производство и технологии — на них делают сегодня ставку. На форуме регионов — примеры перспективных совместных проектов. Российские комбайны, например, сюда не только поставляют. Их здесь собирают.
Ростовские чиновники со знанием дела делятся с местными коллегами опытом. Пока глава Джизакской области примерялся к кабине комбайна, у стенда напротив сравнивали ткани. Ивановская область привезла в Ташкент свой текстиль. Казалось бы, это как в Тулу со своим самоваром. Но здесь оценили.
Общий пакет соглашений на ближайшие годы — 25 миллиардов долларов. Металлургия, газ — "ЛУКойл" и "Газпром" продолжат работу. Совместные космические исследования — Мирзиеев даже всерьез заговорил о подготовке первого узбекского космонавта. Военно-техническое сотрудничество.
"Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана, — заверяет Владимир Путин. — Что касается поставок, то в порядке исключения мы приняли это решение, вы знаете, поставки осуществляются в Узбекистан по внутрироссийским ценам".
По окончании переговоров Путин возлагает венок к Монументу независимости и гуманизма. Позолоченный глобус с очертаниями Узбекистана и памятник женщине с младенцем на руках. Здесь это традиционная часть любого визита. Но именно традиции — как раз то, что связывает Россию и Узбекистан.
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