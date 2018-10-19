Тактическая одежда и "Ненависть": как Росляков готовился к расстрелу

Здание колледжа в Керчи обследуют с помощью комплекса "Струна", чтобы определить устойчивость конструкций после взрыва. Занятия в остальных корпусах начнутся не раньше вторника. Следователи детально восстанавливают картину трагедии и мотивы, побудившие подростка к расправе. В этом могут помочь показания пострадавших и тех, кто в первые минуты оказался на месте.

Становятся известны новые детали преступления и его причин. В колледже спецгруппа следователей осмотрела все помещения, каждый шаг тщательно документировался.

На стенах и в дверях кабинетов — отверстия от выстрелов. Картечь Росляков использовал для максимального поражения на близком расстоянии. Все замеры, пробы и вещественные доказательства описывают и отправляют на экспертизу. О первых результатах и достоверно установленных фактах на месте доложили главе Следственного комитета.

"Нам нужно понять, что сподвигло убийцу. Готовился ли он, был ли какой-то график, план, который он составил заранее, было ли это спонтанное действие или что-то толкнуло", — говорит председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Убийца первым делом заперся в неработающем туалете, где переоделся. Свой образ он готовил также тщательно, как выбирал оружие. Военные ботинки на ногах, чтобы случайно не поскользнуться. Тактическая перчатка на правой руке, чтобы крепче держать ружье. Беруши в ушах, чтобы не глохнуть от выстрелов. И футболка с надписью "Ненависть".

Городская больница Керчи, куда привозили первых раненых. Информация, известная медикам, крайне важна для следствия. Характер ранений и чем были ранены дети — это изучают сейчас эксперты. Врачи говорят, что огнестрельных ранений было немного. Большая часть пострадавших — от взрыва.

"Осколочные ранения, инородные тела в мягких тканях. Процентов 70-90 — это типичные минно-взрывные травмы в нижней части тела, — говорит заведующий травматологическим отделением городской больницы №1 имени Пирогова Алексей Мирошниченко. — Очень тяжело персоналу было. Страшные ранения".

Важные свидетели — спасатели, которые первыми прибыли на место. Это подразделение Сергея Ярохина. Он первым оценил масштаб трагедии.

"Перевязывали всем, что было. Занавески были, шнурки. Ребята доставали ремни. Чем могли, тем и перевязывали. Студенты очень помогли, не растерялись", — говорит он.

Один из главных вопросов для следствия — где Росляков добыл материалы для бомбы. Возможный ответ — судостроительный завод "Залив", где он проходил учебную практику. Сейчас там работают следственные группы.

Есть и версия, что тротил преступник добывал, собирая старые снаряды и мины. Керченская земля еще со времен Великой Отечественной ими насыщена, но поисковики в это не верят. "Они же ржавые. Из палки быстрее выстрелишь, чем из этого. А собрать взрывное устройство, разбирая снаряды, нереально просто. По ним и ударить опасно, не то что разобрать", — уверен поисковик.

Преступник не только взрывные устройства научился собирать, но и умел стрелять. В центре подготовки "Эгида" учат обращаться с оружием, и Росляков здесь бывал.

Сразу несколько знакомых Рослякова утверждают, что у него было два главных увлечения — оружие и компьютерные игры. Частично это подтверждает и отец Рослякова: "Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили".

Есть версия, что как раз с помощью сетевых игр убийца сумел заработать деньги на оружие. Как говорят профессиональные геймеры, за продажу своего аккаунта или виртуального оружия можно выручить десятки тысяч рублей. "Мой друг продавал своего персонажа за 50 тысяч рублей", — говорит киберспортсмен Сергей Вакулин.

Выявить тех, кому противопоказано не виртуальное, а реальное оружие, не всегда могут даже опытные психиатры. Так произошло и в случае с Владиславом Росляковым."На самом деле в этом особенность психических расстройств, что не всегда они протекают в виде острого психоза. Они могут протекать исподволь, и человек может не отличаться от окружающих", — поясняет психиатр Вячеслав Сойко.

"К сожалению, психологи говорят, что угадать в таком персонаже эту ситуацию, угадать потенциального закрытого убийцу, который может такое совершить, это практически на грани фантастики", — говорит Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

Деталей стало больше, но полностью понять, как сложилась конструкция преступления все еще трудно. Известно, что Росляков иногда выезжал в Харьков, но не ясно зачем. Известно, что он искал в Интернете людей, у которых был опыт боевых действий. Но по сути ни его самого, ни людей, которые на него могли влиять, не знали даже близкие.