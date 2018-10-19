Тема:
Массовое убийство в Керчи 1 час назад
Тактическая одежда и "Ненависть": как Росляков готовился к расстрелу
Здание колледжа в Керчи обследуют с помощью комплекса "Струна", чтобы определить устойчивость конструкций после взрыва. Занятия в остальных корпусах начнутся не раньше вторника. Следователи детально восстанавливают картину трагедии и мотивы, побудившие подростка к расправе. В этом могут помочь показания пострадавших и тех, кто в первые минуты оказался на месте.
Становятся известны новые детали преступления и его причин. В колледже спецгруппа следователей осмотрела все помещения, каждый шаг тщательно документировался.
На стенах и в дверях кабинетов — отверстия от выстрелов. Картечь Росляков использовал для максимального поражения на близком расстоянии. Все замеры, пробы и вещественные доказательства описывают и отправляют на экспертизу. О первых результатах и достоверно установленных фактах на месте доложили главе Следственного комитета.
"Нам нужно понять, что сподвигло убийцу. Готовился ли он, был ли какой-то график, план, который он составил заранее, было ли это спонтанное действие или что-то толкнуло", — говорит председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Убийца первым делом заперся в неработающем туалете, где переоделся. Свой образ он готовил также тщательно, как выбирал оружие. Военные ботинки на ногах, чтобы случайно не поскользнуться. Тактическая перчатка на правой руке, чтобы крепче держать ружье. Беруши в ушах, чтобы не глохнуть от выстрелов. И футболка с надписью "Ненависть".
Городская больница Керчи, куда привозили первых раненых. Информация, известная медикам, крайне важна для следствия. Характер ранений и чем были ранены дети — это изучают сейчас эксперты. Врачи говорят, что огнестрельных ранений было немного. Большая часть пострадавших — от взрыва.
"Осколочные ранения, инородные тела в мягких тканях. Процентов 70-90 — это типичные минно-взрывные травмы в нижней части тела, — говорит заведующий травматологическим отделением городской больницы №1 имени Пирогова Алексей Мирошниченко. — Очень тяжело персоналу было. Страшные ранения".
Важные свидетели — спасатели, которые первыми прибыли на место. Это подразделение Сергея Ярохина. Он первым оценил масштаб трагедии.
"Перевязывали всем, что было. Занавески были, шнурки. Ребята доставали ремни. Чем могли, тем и перевязывали. Студенты очень помогли, не растерялись", — говорит он.
Один из главных вопросов для следствия — где Росляков добыл материалы для бомбы. Возможный ответ — судостроительный завод "Залив", где он проходил учебную практику. Сейчас там работают следственные группы.
Есть и версия, что тротил преступник добывал, собирая старые снаряды и мины. Керченская земля еще со времен Великой Отечественной ими насыщена, но поисковики в это не верят. "Они же ржавые. Из палки быстрее выстрелишь, чем из этого. А собрать взрывное устройство, разбирая снаряды, нереально просто. По ним и ударить опасно, не то что разобрать", — уверен поисковик.
Преступник не только взрывные устройства научился собирать, но и умел стрелять. В центре подготовки "Эгида" учат обращаться с оружием, и Росляков здесь бывал.
Сразу несколько знакомых Рослякова утверждают, что у него было два главных увлечения — оружие и компьютерные игры. Частично это подтверждает и отец Рослякова: "Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили".
Есть версия, что как раз с помощью сетевых игр убийца сумел заработать деньги на оружие. Как говорят профессиональные геймеры, за продажу своего аккаунта или виртуального оружия можно выручить десятки тысяч рублей. "Мой друг продавал своего персонажа за 50 тысяч рублей", — говорит киберспортсмен Сергей Вакулин.
Выявить тех, кому противопоказано не виртуальное, а реальное оружие, не всегда могут даже опытные психиатры. Так произошло и в случае с Владиславом Росляковым."На самом деле в этом особенность психических расстройств, что не всегда они протекают в виде острого психоза. Они могут протекать исподволь, и человек может не отличаться от окружающих", — поясняет психиатр Вячеслав Сойко.
"К сожалению, психологи говорят, что угадать в таком персонаже эту ситуацию, угадать потенциального закрытого убийцу, который может такое совершить, это практически на грани фантастики", — говорит Сергей Аксенов, глава Республики Крым.
Деталей стало больше, но полностью понять, как сложилась конструкция преступления все еще трудно. Известно, что Росляков иногда выезжал в Харьков, но не ясно зачем. Известно, что он искал в Интернете людей, у которых был опыт боевых действий. Но по сути ни его самого, ни людей, которые на него могли влиять, не знали даже близкие.
Ранее по теме
-
Бойня в Керчи: новые подробности7 часов назад
-
Расстрел со взрывом в Керчи: знакомые рассказали о преподавателе-герое8 часов назад
-
В Керчи простились с жертвами расстрела со взрывом9 часов назад
-
Стало известно, что написано на футболке, в которой Росляков расстреливал людей10 часов назад
-
СК России опубликовал подробное видео со следственными работами в керченском колледже11 часов назад
-
В Керчи началось прощание с погибшими в политехническом колледже12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв в Ленинградской области. Видео
- Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"
- Что было написано на футболке керченского стрелка
- В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры Максаковой
- Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину
Самое читаемое
-
В Подмосковье на улице найден малыш, никто не знает, чей он
- Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства
- Убийцей самой богатой женщины Монако оказался ее зять
- Джамаля Хашогги расчленили под музыку
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Кокорина и Ко отправили обратно за решетку
- На Новодевичьем кладбище открыли памятник Леониду Броневому
- "Савеловская" Большого кольца метро уже достраивается
- Москвичи выберут место для парковок рядом с домом
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"