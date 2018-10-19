На США из Гондураса надвигаются нелегальные беженцы

Несколько тысяч человек в эти минуты идут в поход на Вашингтон. Из Гондураса в США двигается караван мигрантов: мужчины, женщины и дети. И почти в каждом населенном пункте по дороге к "американской мечте" к шествию присоединяются новые семьи. Белый дом требует от соседей развернуть их любой ценой, а Гондурасу даже угрожает лишением экономической помощи. Но пока марш удалось только приостановить — у мексиканской границы.

Дональд Трамп так много и часто говорил о нелегальных мигрантах, что будто накликал беду – они появились, да в таком количестве, что президент США проводит экстренные совещания и грозит использовать армию в случае обострения ситуации.

Последний разговор, по данным местных телеканалов, закончился перебранкой двух Джонов. Нервы сдали у Джона Келли, главы аппарата Белого дома и Джона Болтона, помощника по нацбезопасности.

В споре Трамп поддержал последнего, а Келли будто бы готов уйти в отставку.

А вот нелегальные мигранты сворачивать никуда не собираются. На Америку двинулись 4 тысячи человек. Они штурмуют грузовики, в прямом смысле цепляясь за любую возможность уехать из родного Гондураса. Движение началось неделю назад — в путь до Америки отправились сначала несколько сотен человек.

Президент США отреагировал в тот же день: "Во многих случаях, речь идет об очень плохих людях, которые прикрываются детьми, чужими детьми".

С растущей тревогой Трамп наблюдал за тем, как продвигается и разрастается колонна.

Выйдя из города Сан-Педро-Сула, что в Гондурасе, караван преодолел 700 километров, больше трети пути, вступая в стычки с полицией и попутно привлекая новых желающих отправиться за американской мечтой.

"Мечтать вредно" — в таком духе отреагировала посол США в Гондурасе Хейде Фултон.

"Пожалуйста, вернитесь в ваши страны. Вы обмануты лживыми обещаниями ваших лидеров!" – заявила она.

У мигрантов явно другое мнение, они покинули Гондурас и прорвались в Гватемалу.

Трамп взялся за Twitter и поставил властям этих стран ультиматум: если колонну не остановят, он свернет программу экономической помощи.

Несмотря на оцепления и кордоны, первые нелегалы, как сообщают, уже добрались до мексиканской границы. Мехико отправил туда подкрепление — пару пассажирских Boeing с офицерами полиции.

А Трамп внезапно записал колонну мигрантов в список своих побед.

"Я стал виновником этой проблемы. Беру на себя всю ответственность. Знаете почему? Потому что я создал такую невероятную экономику! Я создал так много рабочих мест! Я сделал нашу страну такой великой, что все теперь хотят попасть сюда. Все пытаются пробиться в нашу страну!"

От того попадут ли нелегальные мигранты в Америку, отчасти зависит и то кто из политиков прорвется в Конгресс — до промежуточных выборов остается три недели.