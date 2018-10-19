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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
Извинения и раскаяние Кокорина и Мамаева не убедили суд
"Кокорин — любимый игрок Дзюбы и нападающий, без которого нельзя оставлять российский футбол". Такой письменной характеристикой, которую сегодня цитируют в интернет-СМИ, руководство петербургского "Зенита" попыталось убедить суд в том, что удар стулом — не повод ставить крест на спортивной карьере. За арестованную "девятку" сине-бело-голубых поручился даже главный тренер клуба Сергей Семак. Братья Кокорины и Павел Мамаев выступали в зале суда по видеосвязи из московской "Бутырки". И, несмотря на предложенный мамой Кокориных залог в 10 миллионов и жалобы на травлю в Интернете, остались за решёткой.
Ни Павел Мамаев, ни братья Кокорины сегодня лично в Мосгорсуде не присутствовали. Они, по-прежнему находятся в следственном изоляторе. В судебном заседании они принимали участие посредством видеосвязи.
Добиваясь для клиентов домашнего ареста, вместо СИЗО, адвокаты блистали красноречием. Защитник Кокорина-старшего убеждал суд, что Александр – "кумир молодёжи, пропагандирует здоровый образ жизни".
Сам нападающий ещё раз извинился — перед потерпевшими, болельщиками. Просил простить и отпустить. К семье. И на тренировки: мастерство ведь не убережёшь в заключении.
"Я полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в том, что я совершил. Я понимаю, что это недостойный поступок для меня как для спортсмена-профессионала и человека. Поверьте, что эта ошибка стала для меня уроком на всю мою жизнь", — сказал он.
Футболиста поддержал и "Зенит", до этого хранивший молчание. В суд пришли письма от президента клуба Сергея Фурсенко, от главного тренера Сергея Семака — по сути, они готовы взять Кокорина на поруки. И от команды — 25 подписей. В перерыве шутили: бесценный документ, все автографы на одном листе.
Семак, кстати, заявил, что "Зенит" Кокорина накажет. Но футболисты должны остаться в спорте.
"Чтобы тот урок, который они получили уже, и уже понесли наказание достаточно серьёзное, чтобы это был такой сигнал — взять веники и что-то подмести. Внутри себя", — пояснил Сергей Семак.
Суд оставил Александра Кокорина под стражей. Его младшего брата — тоже. Адвокат Кирилла Кокорина взывал: это домашний мальчик, которого пригласили на мероприятие.
Камеры слежения сняли — после ночи в стрип-клубе 19-летний Кокорин-младший старательно участвует в потасовке.
"Я бы хотел предостеречь всех тех, кто стремится сделать поспешные выводы, не зная всех обстоятельств дела, о виновности этих ребят. Я лично с ними познакомился и увидел, что это добрые люди", — заявил Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина.
Вообще адвокаты убеждали суд, что футболистов спровоцировали. Этот финт позволил бы отбить обвинение в хулиганстве и смягчить меру пресечения.
Защитник Павла Мамаева сетовал, что футболиста ждёт огромный штраф от клуба "Краснодар". Находясь в СИЗО, он нарушает контракт. Мамаев свою вину не признал, но извинился.
"Мы руку протянули в сторону потерпевших, выразили свою позицию. Безусловно, конечно, Павел и его защита ждёт ответной реакции со стороны потерпевших лиц", — заявил Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева.
"Такого примирения сторон пока, на сегодняшний день, нет. Я думаю, что на данный момент об этом говорить преждевременно. Непонятен вред здоровью, степень вреда здоровью, который был причинён всем потерпевшим", — ответил Кирилл Яшенков, адвокат пострадавшего Виталия Соловчука.
Суд удаляется на совещание, Мамаев в изоляторе общается с охраной: "А можно окно закрыть? Прохладно что-то стало. — Как дела? — Сейчас посмотрим".
Как и остальных активных участников конфликта, его оставляют под стражей. В СИЗО Павел Мамаев и братья Кокорины пробудут минимум до восьмого декабря.
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