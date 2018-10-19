Даниил Медведев вышел в полуфинал Кубка Кремля

На столичном Кубке Кремля, крупном международном теннисном турнире с призовым фондом 1,8 млн долларов, определяются полуфиналисты в состязании мужчин. Первым из россиян за выход в четвертку лучших играл Даниил Медведев и

Медведев "посеян" в Москве под вторым номером и в четвертьфинале встречался с литовцем Ричардасом Беранкисом. Матч получился крайне нервным. В первых двух сетах соперники обменялись теннисными "пощечинами": на 6:2 от Медведева гость столицы ответил своим 6:1.

В итоге все решалось в третьей партии, которая затянулась. До поры теннисисты уверенно брали каждый свою подачу, но в концовке Медведе всумел сделать решающий брейк и победил – 6:4. Россиянин ждет своего соперника, который определится в паре нашего Карена Хачанова и боснийца Мирзы Башича.

Ранее первую пару полуфиналистов составили итальянец Андреас Сеппи, победивший серба Филипа Крайиновича (6:4, 7:6), и француз Адриан Маннарино, выигравший у Егора Герасимова из Белоруссии (7:6, 6:3).