Лидеров ИГИЛ "убивали" по много раз
Абу Али аль-Машхадани. Один из лидеров ИГИЛ (запрещена в России)— уничтожен иранскими военными на территории Сирии, в городе Аль-Букамаль. Новости от иранских же средств массовой информации. Источники, вроде бы надёжные. Поэтому в ликвидации особо опасного боевика — не сомневаются.
Некоторые, видимо, для пущей наглядности даже иллюстрируют. Мол, этот самый аль-Машхадани на снимке. Восточная внешность, густая чёрная растительность на щеках и подбородке... Если не приглядываться, можно пройти мимо. Но что-то всё-таки смущает. Слишком уж мягкие черты лица.
Разгадка не заставила себя ждать. На деле — никакой не радикальный исламист. Мухтабар Тораева. 70-летняя гражданка Казахстана. Ухитрилась за 35 лет отрастить шестнадцатисантиметровую бороду. В каком-то смысле — знаменитость. В родном селе и вовсе авторитет: слывёт целительницей. Непосредственно бороде приписывают, ни много ни мало, магические свойства.
Сниматься в местных телепрограммах привыкла. А вот газеты Ирана — это уже в новинку. Фейк, понятно, зачистили. Однако в целом, очередной повод задуматься. О фальшивках и вбросах вокруг сирийской повестки. Конкретно — о тех, что касаются командиров псевдо-халифата.
Бывало ведь — западные партнёры сообщали об уничтожении террориста, а этот террорист оказывался жив. Бородатая женщина террорист – это уже из серии бреда. А может и не бреда вовсе?
"Мне кажется, это такой троллинг со стороны иранских СМИ, направленный на то что бы в очередной раз посмеяться над своими оппонентами в лице ИГИЛа и исламистских группировок, которые находятся в Сирии", — заявил Роман Романов, политолог.
Но шутка-шуткой, а вот о ликвидации того или иного террориста различные СМИ трубят с завидной регулярностью, приписывая успех именно своей стране. Мол, нашли, уничтожили! Правда потом оказывается, что жив и здоров. Но ведь какие рейтинги делают такие сообщения.
"Все пользуются услугами тех или иных информаторов, те или иные информаторы работают или за деньги, или еще каким-то образом, и поэтому очень много неточной информации, лживой. И есть политические моменты, когда надо отчитаться, когда нужен результат", — пояснил Анатолий Несмиян, политолог.
Вот, например, Умар аш-Шишани по прозвищу "Умар мясо", грузинский военный, прошедший в свое время подготовку под руководством сотрудников специальных подразделений США и ставший впоследствии кем-то вроде министра обороны в так называемом Исламском государстве. О его уничтожении кто только не сообщал: и курдские силы, и силы коалиции. Не менее 9 раз он "погибал" и вновь "воскресал". Крупнейшее американское издание на своих страницах даже писало о нем эдакий некролог.
"Высокопоставленный чиновник Пентагона, выступая на условиях анонимности, сообщил, что Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по базе ИГИЛ, и действительно уничтожили одного из лидеров этой террористической организации господина Шишани".
Однако, кроме слов так называемого анонимного источника в Пентагоне – никаких подтверждений гибели Шишани, так мировому сообществу никто и не представил. От того сто процентной уверенности в его уничтожении по-прежнему нет.
"Формально, убивая его постоянно, мы уже не можем доверять уже абсолютно никакой информации о его смерти. Это примерно, как с Усамой бен Ладеном. Сколько раз его убивали американцы? Раз 10? То подорвали его с помощью ракетного удара, то спецназ с ним справлялся, а в итоге он все оставался живым", — подчеркнул Романов.
Лидера, так называемого Исламского государства – Абу Бакр Аль Багдади уничтожали не менее 15 раз. И также он воскресал на радость террористам. При этом в Интернете регулярно всплывали аудиозаписи с голосом Абу Бакра, в которых упоминались, в том числе и актуальные события, что лишь только подтверждало: лидер боевиков жив. А очередные такие взбросы лишь только подзадоривают террористов.
"Таких вот сто процентных доказательств, что эти лидеры погибли, нет и не будет никогда. Поэтому конечно для боевиков, которые ведут джихад, эта такая надежда или символ, для того что бы продолжать джихад", — говорит Борис Долгов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН.
Как уверены эксперты, даже в случае, если тот или иной лидер террористов действительно погибнет – боевики сделают все что бы эта информация не нашла своего подтверждения в любых мировых СМИ. Эта информация автоматически попадает в ранг суперсекретных документов. Как уверены эксперты, боевики готовы собственноручно сжигать тела своих погибших лидеров – все ради того что бы сохранить боевой дух рядовых террористов.
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