"Автомобилист" снова побеждает: теперь в Череповце

Матчем в Череповце между местной "Северсталью" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга продолжилась программа очередного игрового тура Континентальной хоккейной лиги. Гости уверенно провели встречу и победили со счетом 3:1.

Стоит напомнить, что уральцы со старта регулярного чемпионата одержали 18 побед, их которых только две были добыты в овертаймах. И вот два дня назад "Барыс" эту серию прервал (2:1), но, тем не менее, команда из столицы Урала единолично лидирует в КХЛ и в матче с череповчанами подтвердила свой статус.

Гости забросили по одной шайбе в каждом из трех периодов и одержали трудную, но заслуженную 19-ю победу. Голы у "Автомобилиста" забили Да Коста (8-я минута), Доус (23-я) и Попов (43-я). Хозяева, к сожалению, в плане реализации долго ничего дельного показать не сумели. Лишь в концовке встречи Гераськин сумел "размочить" счет.