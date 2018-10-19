12 американских военнослужащих пострадали после падения вертолета на авианосец

Число пострадавших в результате падения вертолета ВМС США MH-60 Seahawk на палубу американского атомного авианосца Ronald Reagan, который находится в Филиппинском море, составило 12 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

Авария произошла сразу же после взлета. В результате ЧП пострадали четыре человека на борту винтокрылой машины и восемь военнослужащих, находившихся на палубе. При этом два человека получила серьезные ранения.

Пострадавшие были доставлены в береговой госпиталь для оказания помощи.

Что стало причиной летного происшествия, пока неизвестно. Авианосцу после падения вертолета ремонт не требуется.

Ударная группа военно-морских сил США во главе с Ronald Reagan базируется в Японии на базе Йокосука. В настоящее время

соединение находится в Филиппинском море для проведения штатных операций.