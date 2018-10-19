Крушение Л-39: одного из пилотов нашли живым

Один из пилотов самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, найден живым.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, пилот получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Он успел катапультироваться. Второй пилот, по предварительной информации, катапультироваться по какой-то причине не смог. Возможно, возникла проблема с техникой.

Л-39 Минобороны РФ упал в Азовское море 18 октября около 17:00 по московскому времени. Он выполнял учебно-тренировочный полет возле станицы Должанская. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Ранее сообщалось, что летчикам удалось катапультироваться. Ведутся поиски с участием авиации.