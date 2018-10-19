Мемы способствуют подростковому ожирению

Команда британских исследователей подала документы в местный парламент, где говорится, что мемы способствуют развитию ожирения среди молодежи. Исследователи считают смешные картинки в Интернете пропагандой нездорового образа жизни, сообщает CNN.

"Поглощение мемов опасно для вашего здоровья", — утверждают исследователи. Ученые считают, что смешные картинки из Сети транслируют молодому поколению "отрицательные установки", которые замаскированы под шутку.

"Подростки начинают думать, что есть много гамбургеров и пиццы – это нормально, а то и вообще классно", — отмечают авторы документа.

Исследователи даже приводят список опасных для подростков мемов. Как правило, они сделаны на основе фотографий полных людей или коллажей из фастфуда.

Авторы проекта утверждают, что молодые люди, которым они показали эти мемы, не увидели в картинках ничего страшного и даже сочли их забавными.

Помимо британского парламенты создатели документа направили свое исследование в специальный комитет, который занимается вопросами влияния соцсетей на здоровье молодежи.

Как это скажется на политики британских властей относительно Интернета, пока неясно.