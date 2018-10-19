Чемпионат КХЛ. Столичный ЦСКА с трудом выиграл матч в Сочи

В столице зимней Олимпиады-2014 прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда из клуба "Сочи" принимали одного из фаворитов Западной конференции – столичный ЦСКА. Игра получилась ровной, и гости выиграли с футбольным счетом 2:1.

В первом периоде армейцы вдвое перебросали соперника (11:5), но забить не смогли. Гол случился в начале второй 20-минутки: отличился Окулов. Но затем, несмотря на преимущество ЦСКА по броскам (20:13 после двух периодов), счет не менялся.

Хозяева более активно начали третий отрезов матча. И на 43-й минуте Коллинз восстановил равновесие. И это при том, что армейцы снова выиграли по броскам – 9:6. Судьи назначили овертайм но и он счета не изменил. А в серии буллитов точнее был ЦСКА.