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19 октября 201822:50

Кубок Кремля. В финале турнира точно сыграет россиянин

kremlincup.ru

На Кубке Кремля, теннисном турнире с призовым фондом 1,8 млн долларов, определились все участники полуфиналов среди мужчин. Вслед за россиянином Даниилом Медведевым в четвертку лучших прошел и Карен Хачанов.

Хачанов, с одной стороны, получил от организаторов Wild Card, а с другой – был "посеян" под третьим номером и числился фаворитом в четвертьфинале против боснийца Мирзы Башича. Но выиграть "в полноги" у Хачанова не получилось: соперник дал бой, хотя в итоге уступил – 2:6, 6:7 (5:7).

Медведев и Хачанов составили российский полуфинал, так что в решающей встрече впервые с 2009 года точно будет играть наш теннисист. Напомним, что 9 лет назад Кубок Кремля выиграл Михаил Южный, в этом сезоне завершивший карьеру профессионала.

В другом полуфинале сыграют итальянец Андреас Сеппи, победивший серба Филипа Крайиновича (6:4, 7:6), и француз Адриан Маннарино, выигравший у Егора Герасимова из Белоруссии (7:6, 6:3).

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