Двойника Мелании Трамп затравили после провокационного клипа

Американская актриса и модель Мелани Марден, которая сыграла Меланию Трамп в клипе рэпера T.I., пожаловалась на то, что ее начали травить в Интернете. Люди пишут девушке угрозы и желают ей смерти, сообщает Inside Edition.

Ранее сообщалось, что американский рэпер выпустил провокационный клип "Dime Trap", в котором женщина, похожая на жену Трампа, танцует перед музыкантом стриптиз, пока тот сидит в президентском кресле в Овальном кабинете.

Пресс-секретарь Мелании Трамп назвала ролик отвратительным, а сама первая леди США напомнила, что является "самой ненавидимой женщиной в Интернете". Теперь, похоже, эта участь постигла и ее "двойника".

Мелани Марден заявила, что ей угрожают разбить голову битой, изнасиловать, убить и переехать машиной. Девушка написала заявление в полицию и требует защитить ее от возможных нападок недоброжелателей.