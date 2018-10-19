Премьер-лига. "Локомотив" выиграл в Черкизове у "Ростова"

В чемпионате российской футбольной премьер-лиги завершился второй матч программы 11-го тура. Чемпионы страны из "Локомотива" принимали одного из лидеров – клуб "Ростов". Железнодорожники выиграли у команды Валерия Карпина со счетом 2:1.

Мачт получился достаточно зрелищным. Причем в первом тайме команды обменялись голами в течение 60 секунд: гол локомотивца Антона Миранчука состоялся на 26-й минуте, а ответный мяч Ингасона – на 27-й.

Показалось, что после этого соперники стали осторожнее и готовы были уступить друг другу инициативу, чтобы обострять игру на контратаках. Решающий гол был забит оборонцем "Локо" Кверквелией на 60-й минуте. У ростовчан было еще около получаса, чтобы отыграться, но хозяева устояли.