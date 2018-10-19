Мальчик погиб на рельсах, упав с моста

Сорвавшись с моста на железнодорожные пути в городе Тихорецке Краснодарского края погиб подросток.

Как передает ТАСС, об этой трагедии рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что на окраине Тихорецка двое мальчишек гуляли по заброшенному мосту. В какой-то момент один из них не удержался, сорвался и упал на рельсы. От удара он скончался на месте. Погибшему было 14 лет.

По факту случившегося проводится проверка.