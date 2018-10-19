Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл практику на Гран-при США

На трассе американского Остина Circuit of the Americas прошла первая серия тренировочных заездов формулического Гран-при США. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes показал лучшее время.Наш Сергей Сироткин из Williams – на 15-м месте.

Время чемпиона и лидера нынешнего сезона, который проехал всего 6 кругов, — 1 мин. 47,502 сек. Вторым стал напарник британца финн Валттери Боттас. Далее два гонщика из Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо и пара из Ferrari – Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

Сироткин на американском асфальте выглядел очень надежно и опередил в который раз своего партнера по британской "конюшне" канадца Лэнса Стролла – у того предпоследнее 19-е место.