Минобороны опровергло информацию об обнаружении живым одного из летчиков

Минобороны РФ опровергло информацию об обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, передает РИА Новости.

Поисковая операция продолжится утром, заявили в ведомстве.

Вечером 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе послека Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39​​​. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.