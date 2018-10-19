Театр кукол Образцова впервые за 40 лет - на гастролях в Узбекистане

С 19 по 24 октября в Ташкенте и Самарканде проходят "Большие гастроли" Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова, который не был в Узбекистане более 40 лет.

Зрители Узбекистана увидят две постановки из репертуара "образцовцев": знаменитый "Необыкновенный концерт", поставленный еще в 1946 году самим Образцовым и вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, так как прошел более 10 000 раз, и "Кошкин дом" — музыкальный спектакль для детей по знаменитой сказке Самуила Маршака.

Театр кукол имени Образцова участвует в "Больших гастролях" с 2015 года. За четыре года труппа уже побывала в Грозном, Владикавказе, Нальчике, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Тюмени, Омске, Кирове, Кирово-Чепецке, Оренбурге, Орске, Красноярске, Железногорске и Пензе. В конце 2017 года театр впервые за 50 лет посетил Республику Молдова. Гастроли стали возможны, благодаря сотрудничеству федеральной программы "Большие гастроли" и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".