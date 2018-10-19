Скончалась почетный президент модного дома Salvatoree Ferragamo Ванда Феррагамо

В возрасте 96 лет в своем доме в городе Фьезоле, рядом с Флоренцией, скончалась Ванда Феррегамо, вдова основателя и почетный президент итальянского модного дома Salvatoree Ferragamo, передает ТАСС.

"С великой скорбью вместе с нашими детьми и со всей семьей мы хотим сообщить вам о кончине нашей матери Ванды Милетти Феррагамо и разделить с вами воспоминания о ее необыкновенной личности. Ее бесценные уроки и память о ней будут для всех нас примером благородства и любви к жизни", — с таким заявлением выступили дети Ванды Феррагамо.

В возрасте 38 лет Ванда Феррегамо осталась вдовой. После кончины мужа – легендарного Сальваторе Феррагамо, известного производством роскошной обуви, — мать шестерых детей возглавила компанию. Под ее руководством обувная фирма превратилась в один из крупнейших в Италии и мире домов моды. Сейчас компания выпускает, помимо обуви, аксессуары и одежду.