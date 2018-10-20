На месте взрыва на заводе в Гатчине продолжаются поисково-спасательные работы

На месте взрыва на заводе пиротехнических изделий "Авангард" в Гатчине, где еще могут находиться люди, спасатели продолжают обследовать завалы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который побывал на месте происшествия и провел заседание оперативного штаба, заявил, что работа оперативного штаба будет продолжаться всю ночь.

Губернатор рассказал, что сотрудники МЧС обеспечены необходимой тяжелой техникой. Работы будут продолжаться всю ночь, все силы МЧС, Следственного комитета, полиции, прокуратуры и других федеральных надзорных органов будут обеспечены водой и горячим питанием, добавил Дрозденко.

Днем 19 октября на заводе в Гатчине произошел взрыв. По данным экстренных служб, погибли три человека. Причину взрыва следователи пока не называют. Но в качестве версии рассматривается нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции, передает ТАСС.

Начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дейнека сообщил, что первая группа спасателей и пожарных, прибывших на место, установила, что взрыв произошел в двух зданиях завода. По предварительной информации, это были цеха по смешиванию пиротехнических составов для изготовления пиротехнической продукции.

Дейнека не исключил, что под завалами еще могут находиться люди, поэтому спасатели продолжают обследовать помещения.

Все силы и средства, которые необходимы для ликвидации чрезвычайной ситуации, задействованы — от МЧС России 105 человек и 42 единицы техники, сообщил Дейнека. Кроме того, на месте работает кинологический расчет.

Как передал корр. ТАСС с места событий, время от времени спасатели делают перерывы в работе техники, объявляют минуты тишины, чтобы собаки могли сориентироваться в обстановке.

По предварительной информации, завод разрушен на 30 %, пострадали производственные помещения.

Позднее стало известно, что рядом с заводом повреждено несколько жилых домов, а также лютеранская церковь XVIII века.