Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе

Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить блогера Алексея Навального на полиграфе. Об этом он сообщил изданию "Коммерсантъ" в пятницу, 19 октября.

Как отметил Золотов, " он же за свою ложь должен ответить".

Ранее сотрудники ФБК обвиняли Росгвардию в закупке продовольствия для нужд ведомства у единственного поставщика по ценам якобы выше рыночных. Виктор Золотов тогда отверг все обвинения и записал обращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль. Глава Росгвардии обратился к блогеру с просьбой "не затягивать с сатисфакцией", передает ТАСС.

Навальный, обращаясь к Золотову 18 октября, заявил о том, что принял его вызов и оставил за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ на это Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным, так как после обвинений в свой адрес приглашал блогера на спортивный поединок.