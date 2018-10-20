На Украине 33 шахтера остались под землей, требуя выплаты долгов по зарплате

На Украине 33 шахтера предприятия "Лисичанскуголь" отказались подняться на поверхность, требуя выплаты долгов по зарплате. Об этом СМИ сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

В настоящее время ситуация на "Шахте имени Капустина", принадлежащей ОАО "Лисичанскуголь", остается сложной. Как уточнил Волынец, сначала в знак протеста под землей остались 18 горняков первой смены, позднее – 15 из другой смены. Всего под землей без еды сейчас находятся 33 шахтера.

Администрация рудника не разрешила работать горнякам третьей смены, опасаясь, что те тоже присоединятся к протесту своих коллег, передает РИА Новости.

Задолженность перед горняками "Шахты имени Капустина" составляет 126,8 миллиона гривен (4,5 миллиона долларов).

Шахтеры, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против планов властей закрыть несколько шахт, уже несколько устраивали митинги в Киеве и областях. Ранее Волынец сообщал, что на Украине общая задолженность по выплате зарплаты перед шахтерами составляет более 40 миллионов долларов.