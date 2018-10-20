Саудовская Аравия: журналист Джамаль Хашогги погиб в результате драки в консульстве

Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашогги мертв, и отметил, что к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипломатической миссии.

Как сообщил телеканал аль-Ихбария, согласно результатам предварительного следствия дела Хашукджи было установлено, что он мертв. Беседа между журналистом и людьми, с которыми он встретился в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к смерти Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post и проживавший в США с 2017 года, пропал в Турции 2 октября текущего года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, напоминает РИА Новости.

Ранее власти королевства заявляли, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание генконсульства, и миссия сотрудничает с властями Турецкой Республики, чтобы выяснить все обстоятельства исчезновения журналиста. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовской Аравии необходимо доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, ссылаясь на то, что пояснения властей королевства по данной ситуации звучат крайне неубедительно.