На месте разбора завалов на заводе в Гатчине найдено тело четвертого погибшего

На месте взрыва на заводе пиротехнических изделий "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области было обнаружено тело четвертого погибшего. Такие данные СМИ сообщил представитель ГУ МЧС региона.

В настоящее время поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается, передает ТАСС.

Взрыв в деревне Малые Колпаны (Гатчинский район, Ленинградская область) прогремел около 17:00 в пятницу, 19 октября. В результате происшествия был поврежден цех завода "Авангард", разрушена пристройка к цеху на площади 1600 квадратных метров.

Ранее СМИ сообщали о трех погибших. После взрыва пять человек обратились к врачам за помощью.