Следователи задержали главного инженера завода "Авангард" в Гатчине

Главный инженер завода "Авангард" в Ленинградской области, где 19 октября прогремел взрыв, задержан по подозрению в том, что он допустил к производству неустановленных лиц, не трудоустроенных на предприятии. Такая информация появилась на сайте Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Как уточняется, главный инженер АО "Гатчинский завод "Авангард" допустил к производству в цех (участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса) неустановленных лиц, которые не были трудоустроены на заводе и не имели соответствующих допусков для данных работ.

Действия инженера повлекли за собой нарушение технологии и мер безопасности на заводе, передает ТАСС. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позднее в процессе разбора разрушенных конструкций были найдены тела еще трех человек, поэтому дело было переквалифицировано на статью "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным представителя ГУ МЧС региона, в ночь на субботу, 20 октября, на месте взрыва было найдено тело четвертого погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.