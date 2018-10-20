В Мексике задержан серийный педофил-насильник

В пятницу, 19 октября, власти Мексики задержали человека, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении воспитанников детского сада в столице страны.

Как уточняется, сотрудники федеральной полиции и генеральной прокуратуры Мексики совместно с прокуратурой штата Мехико задержали Рамона "М" за его возможную причастность к педофилии.

Пока в отношении задержанного возбуждено следствие по одному случаю насильственных действий в отношении трехлетнего мальчика. Всего от действий задержанного могли пострадать 37 детей в этом детском саду, передает РИА Новости.

Вечером 16 октября родители детей перекрыли одну из оживленных улиц Мехико и устроили акцию протеста. После 15 часов перекрытия сотрудникам министерства общественной безопасности города с трудом удалось вытеснить протестующих оттуда. В результате столкновения три сотрудника правоохранительных органов были ранены, одного из участников акции протеста за это задержали.