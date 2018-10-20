"Норд" выставят на аукцион - дорого содержать

Рыболовецкое судно "Норд" из России, которое арестовано в порту Бердянска, хотят выставить на аукцион. А суд по другому российскому кораблю — танкеру "Механик Погодин" — перенесли из-за того, что не нашли нужных документов.

Как объяснили на странице омбудсмена Украины, судно выставят на аукцион, чтобы сэкономить на содержании сейнера в порту "Бердянск". Оставлять его там, по всей видимости, слишком дорого для казны. Личные вещи моряков трогать не стали, сделали опись. Как сказали в компании, которая сотрудничает с владельцами "Норда", официальной информации от Киева не поступало.



"Мы считаем, что это дело политическое. Никаких официальных заявлений от украинской стороны по конфискации судна мы не получали, и воздействовать на них никаким образом не можем", — говорит генеральный директор компании "Крымский берег" Максим Горованов.



Крымское судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Оно шло под российским флагом. Все моряки — 10 человек — россияне. Однако Киев считает их гражданами Украины. Двоим членам экипажа удалось вернуться в Крым через Белоруссию, семерых в последний момент сняли с рейса в Минск. Все они сейчас в посольстве России в Киеве. Капитана обвиняют в "нарушении порядка въезда на территорию Украины", что может грозить уголовным сроком.

В пятницу же Херсонский окружной суд перенес рассмотрение иска владельца другого заблокированного на Украине судна – "Механик Погодин". Танкер задержали 10 августа из-за того, что он якобы принадлежал российской компании, попавшей под санкции. Однако выяснилось — владелец другой, который в санкционные списки Украины не входит, и требует судно вернуть. Он подал иск к погранслужбе Незалежной и капитану порта. Но первое судебное заседание по сути закончилось фарсом. Погранслужба не предоставила документы, потому что они, якобы, секретные, а капитан порта просто не пришел.