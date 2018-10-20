В Колумбии неизвестные взорвали бомбу на нефтепроводе канадской компании

В пятницу, 19 октября, в Колумбии произошел взрыв бомбы на нефтепроводе канадской компании Gran Tierra Energy. О происшествии сообщило издание Espectador.

Как уточняется, неизвестные вооруженные лица подложили бомбу в департаменте Путумайо на юге Колумбии. Взрыв прогремел утром 19 октября, передает РИА Новости. На место ЧП направлены сотрудники для проведения восстановительных работ.

В департаменте Путумайо действуют повстанцы АНО, которые, несмотря на переговоры о мире с властями страны, продолжают атаковать объекты инфраструктуры.