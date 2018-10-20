Жителя Нью-Йорка арестовали за угрозы убить двух сенаторов конгресса США

Жителя американского штата Нью-Йорк арестовали по обвинению в распространении угроз в адрес двух сенаторов конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Как уточняется, 74-летний Рональд Дериси, проживающий в Лонг-Айленде на юге штата, неоднократно оставлял голосовые телефонные сообщения двум сенаторам, угрожая им убийством. Имена законодателей не приводятся, но, по данным NBC, эти сенаторы голосовали за утверждение Бретта Кавано судьей Верховного суда Соединенных Штатов Америки.

Правоохранители предполагаю, что Дериси был недоволен назначением Кавано. По-видимому, мужчина знал адреса проживания сенаторов, сообщает ТАСС. Для звонков Дериси использовал популярные в Штатах одноразовые мобильные телефоны с предоплаченным тарифом, которые сложно отследить.

Мужчине уже предъявлены обвинения в федеральном суде в штате Нью-Йорк. Дату начала слушаний по его делу пока не назначили.