Трамп: обвиненная россиянка не имеет отношения к моей избирательной кампании

Гражданка Российской Федерации Елена Хусяйнова, которую правоохранительные органы США обвиняют в попытке влияния на политические процессы в Соединенных Штатах (в том числе предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс), не имеет никакого отношения к предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом американский президент заявил в пятницу, 19 октября, отвечая на вопросы журналистов в процессе поездки в штат Аризона.

Как отметил Трамп, это не имеет никакого отношения к его предвыборной кампании. "Все хакеры, о ком вы говорите, не имеют никакого отношения к моей кампании", — добавил лидер США.

Ранее в пятницу американские правоохранители обвинили гражданку РФ Елену Хусяйнову в попытке влияния в составе организованной группы лиц на политические процессы в Соединенных Штатах Америки, напоминает ТАСС. По заявлению министерства юстиции США, 44-летняя россиянка из Санкт-Петербурга была косвенным образом причастна к информационным кампаниям, проводимым в США, по версии американских компетентных органов, российскими фирмами Concord Management and Consulting и Concord Catering.