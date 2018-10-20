О местонахождении тела саудовского журналиста Хашукджи ничего не известно

О местонахождении тела саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был убил в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, ничего не известно. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

Как уточняется, водитель генконсульства был среди участвовавших в передаче тела журналиста "местному сотруднику".

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста в результате конфликта и драки с его участием, возникших в консульстве королевства в Стамбуле, напоминает ТАСС.

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, призвал к незамедлительному и прозрачному расследованию смерти Джамаля Хашукджи. В заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика говорится, что генеральный секретарь подчеркивает необходимость незамедлительного, тщательного и прозрачного расследования обстоятельстве смерти саудовского журналиста Хашогги и привлечения виновных к ответственности.

Также Гуттериш выразил соболезнования семье погибшего журналиста и выразил глубокую обеспокоенность в связи с подтверждением его смерти.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября и с тех пор не выходил на связь. По информации турецких СМИ, Хашукджи убили в здании дипломатической миссии. Турецкая полиция рассматривает эту версию в числе основных. Затем в американских средствах массовой информации появились данные о том, что, возможно, Эр-Рияд заявит об убийстве Хашогги сотрудниками служб безопасности Саудовской Аравии в результате непропорционального применения силы.