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20 октября 201804:12

Мигранты из Гондураса, прорвавшиеся в Мексику, ранили семерых человек

EPA

Мигранты из Гондураса, которые 19 октября прорвались через границу Мексики и Гватемалы, нанесли ранения нескольким людям. Такие данные сообщил портал Universal.

Как уточняется, мигранты использовали камни против сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся не допустить прорыва. В результате шестеро полицейских были ранены. Также пострадала журналист издания Universal, передает РИА Новости.

Ранее власти Мексики пообещали открыть проход и пропускать мигрантов группами по 50 человек. Многих это не устроило в связи с отсутствием у людей необходимых документов, в том числе паспортов.

Сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки направляются сейчас в сторону Соединенных Штатов. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов оказалась Мексика, власти которой предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но при этом потребовали от мигрантов соблюдения норм миграционного законодательства страны.

Ранее лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу, что американская помощь будет прекращена из-за проблемы нелегальной миграции в США.

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