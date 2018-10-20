Спецпрокурорт США Роберт Мюллер изучает связи WikiLeaks по "делу РФ"

Роберт Мюллер, специальный прокурор США по расследованию "вмешательства" России в американские выборы, изучает связи ряда активистов с организацией WikiLeaks. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, следователи хотят выяснить роль сайта во "вмешательстве" в связи с публикацией переписки партийного начальства, полученной с взломанных серверов Демократической партии США.

Члены команды Мюллера допросили свидетелей и запросили данные о звонках Роджера Стоуна, бывшего советника штаба президента США Дональда Трампа. Активист-республиканец Питер Смит стал другим объектом интереса в расследовании из-за подозрений, что он заранее знал о публикации электронных писем Хиллари Клинтон в WikiLeaks.

Представители офиса спецпрокурора и WikiLeaks пока не дали официальных комментариев по поводу этой информации, передает РИА Новости.