Ежедневно из Венесуэлы уезжают пять тысяч человек

Порядка пяти тысяч человек уезжают каждый день из Венесуэлы, которая охвачена социально-экономическим кризисом. Такие данные сообщает Организация Объединенных Наций.

Как уточняется, это самое большое движение населения в Латинской Америке за всю ее историю. К настоящему времени перемещены уже более 2,6 миллиона венесуэльцев.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, напоминает РИА Новости. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на те, что сложились в Германии (в 1923 году) или в Зимбабве (в конце 2000-х годов).

Ранее Организация Объединенных Наций оценивала число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек. Только в Колумбии их число может достичь одного миллиона.